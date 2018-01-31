مرور الشرقية ينظم زيارة لـ 412 مخالفا لمراكز إعادة التأهيل

نايف السالم(صدى):

كشفت إدارة مرور المنطقة الشرقية، عن إلحاق مايقارب من 412 مخالفا للأنظمة المرورية إلى مركز إعادة التأهيل بمستشفى الظهران المركزي لزيارة مقعدي الحوادث من ذوي الإقامة الدائمة منذ بداية العام الحالي 1439.

وتأتي الخطوة بهدف زيادة الوعي في خطر المخالفات المرورية خاصة فئة الشباب، فيما يجري التنسيق مع إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية حيال التوسع لإرسال عدد أكبر من المخالفين لمراكز إعادة التأهيل على مستوى كافة محافظات المنطقة الشرقية.

وأكدت إدارة مرور المنطقة الشرقية، أن ما تقوم به ماهو يأتي حرصًا منها على حماية مستخدمي الطريق، بل وحماية للمخالفين انفسهم من العودة لارتكاب المخالفات الخطرة والتي قد تكون سبباً في وقوع العديد من الحوادث الجسيمة.