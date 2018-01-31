بالفيديو.. إيراني يرفع قميص أبيض تضامنا مع فتيات ” شارع الثورة “

طهران(صدى):

قام شاب إيراني، بالاحتجاج على ممارسات القمع لقوات الأمن الإيرانية ضد الفتيات اللاتي عرفن بفتيات ” شارع الثورة ” ؛ حيث صعد الشاب على المنصة التي وقفت عليها الفتيات من قبله رافعًا قميصه الأبيض مناشدًا المواطنين من حوله التعبير عن رفضهم ممارسات النظام.

وتضامن العديد من الناشطين والمواطنين الإيرانيين مع الشاب الذي وثق وقفته الاحتجاجية بالفيديو وما فعله على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، مؤكدين على غضبهم لاعتقال النظام فتيات شارع الثورة والممارسات القمعية ضد المحتجين.

وجدير بالذكر، أن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت منذ أيام فتاة عُرفت بفتاة شارع الثورة، لتقوم إثرها أكثر من مواطنة إيرانية بالاحتجاج تضامنًا معها، إلا أن السلطات اضطرت إلى الإفراج عن الفتاة بسبب لضغوط خارجية.