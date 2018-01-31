حسام غالي يعود للأهلي المصري

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأربعاء، عن اتفاق حسام غالي لاعب النصر السابق، بشأن العودة إلى صفوف الأهلي المصري.

وقالت النصادر، إن النادي الأهلي سيضم “غالي ” لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري، حيث عقد جلسة مع رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب عقب عودته إلى مصر.

وأوضحت المصادر أن المدير الفني للأهلي حسام البدري حضر الاجتماع، بوجود سيد عبد الحفيظ مديرا لكرة بالنادي.

وككان ” غالي توصل لاتفاق مع إدارة النصر، بشأن فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية.