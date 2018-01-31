كشف نتائج التحقيقات في مقاطع تحرش ” درة العروس ” وجنسيات المتورطين

نايف السالم(صدى):

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء عن انتهاء التحقيقات في قضية التحرش بالفتيات في درة العروس بجد، كاشفة عن جنسيات المتورطين في الواقعة التي وثقتها مواقع فيديو جرى تداولها على مواقع التواصل.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو الذي تمّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن قيام مجموعةٍ من الأشخاص مجهولي الهوية، بملاحقة ومضايقة فتيات والتحرُّش بهن في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة جدة، فقد أسفرت التحقيقات والمتابعة الأمنية لهذه الجريمة، التي استنكرها المجتمع في أنحاء المملكة كافة، بتوفيقٍ الله تعالى، عن تحديد هوية المتورطين فيها الذين اتضح أنهم (٧) أشخاص في العقد الثاني من عمرهم؛ بينهم (٣) سعوديين، ولبناني، وسوري، ومصري، وفلسطيني؛ حيث تمّ القبض عليهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

‫وشرطة منطقة مكة المكرّمة إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص رجال الأمن على تنفيذ الأنظمة، والمحافظة على القيم الشرعية ورعايتها، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوةٍ وحزمٍ وصرامة، على ردع كل مَن تسوّل له نفسه، المساس بالآداب العامة.. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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