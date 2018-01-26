إحالة المتهمين في ” درة العروس ” إلى النيابة العامة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر أمنية، عن إحالة المتهمين في قضية ” درة العروس ” إلى النيابة العامة، مشيرة إلى أن شعبة التحريات والبحث تستمر في ملاحقتها لمشتبه بهم آخرين.

وأفادت المصادر، بأنه فريق المحققين اجتمع مع الإدارة الأمنية بالمنتجع؛ للوقوف على عدد الحراسات الأمنية المكلفة بالعمل، ومدى تطبيق السعودة، بالإضافة إلى عدد ساعات الدوام، وكيفية دخول المستأجرين والزوار وخروجهم.

وأشارت المصادر، إلى أن شرطة جدة وجهت مسؤول الأمن بالمنتجع، بالاهتمام بكاميرات المراقبة، متوقعاً أن يواجه المتهمون عدد من التهم، منها التجمهر وإثارة الفوضى، التورط في تجاوزات غير أخلاقية.

يذكر أن الشرطة كانت قد حققت في مافطع فيديو متداولة تبين تجاوزات بعض المتهمين، وأوقفت 6 مواطنين وسورياً متورطين في هذه الأحداث.