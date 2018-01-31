التلفزيون السعودي يحصل على حقوق حصرية لمسلسلين بنصف سعر ” أم بي سي “

أماني الغامدي(صدى):

كشفت مصادر مطلعة تفاصيل متعلقة بشراء التلفزيون السعودي لمسلسل عادل إمام وحقوق بيعه بأسعار خيالية تصل إلى 15 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن التلفزيون السعودي حصل على الحقوق الحصرية والشاملة لمسلسل عادل إمام ومسلسل عمرو يوسف في جميع الدول العربية باستثناء مصر، وذلك بنصف السعر الذي يتم تداوله في الأوساط الفنية والإعلامية.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مجموعة ” ام بي سي ” كانت تشتري حقوق البث لمسلسل عادل إمام لوحده وذلك للعرض الأول في شهر رمضان فقط بمبلغ يصل إلى ١٥ مليون دولار، وذلك مقابل حقوق حصرية كاملة تجاه المحطات المصرية في مصر، وحقوق حصرية جزئية في الخليج، بحجب المسلسل فقط عن التلفزيون السعودي وروتانا ومحطتي دبي وأبوظبي في الخليج فقط ويتم بيعه من قبل الشركة المنتجة والموزعة وعرضه بالتزامن مع ” ام بي سي ” على باقي محطات العالم العربي.

وأوضحت المصادر أن حقوق الحصرية الشاملة التي حصل عليها التلفزيون السعودي للمسلسلين، تتمثل في العرض الحصري الأول خلال شهر رمضان والعرض الثاني بعد شهر رمضان، إضافة إلى حق التلفزيون السعودي في بيع المسلسلين خارج مصر، وذلك خلال فترتي الحصرية الممنوحة له أثناء وبعد شهر رمضان المقبل.