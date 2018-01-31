الحكومة اليمنية تنفي محاصرة قوات عيدروس للمجمع الرئاسي

فهمي محمد(صدى):

أكد راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة اليمنية، عدم صحة ما تم تداوله عن محاصرة قوات عيدروس الزبيدي، لرئيس وأعضاء الحكومة اليمنية داخل المجمع الرئاسي في عدن، مشيراً إلى أنه تحت سيطرة اللواء أول حماية رئاسية.

من جانبه، صرَّح النقيب عبدالرحمن النقيب، المتحدث باسم إدارة أمن عدن، بأن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، تقوم بكافة الإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالعاصمة لامؤقتة.

كما طالب، المواطنين بالتعاون للحفاظ على عدن وأمنها، وكذلك الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلجأ إليها المتمردين.