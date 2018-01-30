” تعليم تبوك ” يأمر بالتحقيق في واقعة الاعتداء على طالب ثانوي
طالب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، بالتحقيق فورًا في واقعة قيام قائد مدرسة ثانوية بالاعتداء على طالب أثناء إنهاء شجار بينه وبين طالب آخر، والتسبب في إصابته ونقله للمستشفى.
وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة تبوك، علي القرني، أنه تم تكليف لجنة إشرافية لزيارة المدرسة لاستكمال التحقيقات.
وأشار ” القرني ” ، إلى أن مدير التعليم وعددا من مديري الإدارات في تعليم تبوك قاموا بزيارة الطالب في المستشفى للاطمئنان عليه.
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قوقاز[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يعنك جهز شنطتك التعليم ماعندو غير الفصل
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 78 ] نشر منذ 33 دقيقة
لا واضح ماشاء الله ان الطالب مريض من سدحته ومناظر الكمرا
والله أتوقع عقب سنه بيخلون المدرس يدخل الفصل بقفص يشرح من داخله حماية لذا المبزره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26300 ] نشر منذ 20 دقيقة
إي طالب طفشان من معلم
يروح يتمحرش فيه
وفي غضون٢٤ساعة
سيتم فسخ عقد عمل المعلم
فرصة ياشباب🤔