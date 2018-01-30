” تعليم تبوك ” يأمر بالتحقيق في واقعة الاعتداء على طالب ثانوي

محمود البلوي(صدى):

طالب مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، بالتحقيق فورًا في واقعة قيام قائد مدرسة ثانوية بالاعتداء على طالب أثناء إنهاء شجار بينه وبين طالب آخر، والتسبب في إصابته ونقله للمستشفى.

وأوضح الناطق الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة تبوك، علي القرني، أنه تم تكليف لجنة إشرافية لزيارة المدرسة لاستكمال التحقيقات.

وأشار ” القرني ” ، إلى أن مدير التعليم وعددا من مديري الإدارات في تعليم تبوك قاموا بزيارة الطالب في المستشفى للاطمئنان عليه.

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