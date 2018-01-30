قائد مدرسة يتسبب في دخول طالب العناية المركزة بتبوك

عبد العزيز القثامي(صدى):

اعتدى قائد مدرسة ثانوية في مدينة تبوك بالضرب على طالب وضربه ضرباً مبرحاً في رأسه، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة.

وأوضحت المصادر أن قائد مدرسة الملك سعود الثانوية بتبوك وجه لطالب يدعى “يوسف البلوي” عدة لكمات على رأسه، تسببت له في إحداث نزيف بسيط في الرأس.

وبيّنت أن قائد المدرسة اعترف بضربه للطالب، مبدياً ندمه على ما فعل، ومؤكداً أنه لم يتوقع أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه.

وبحسب المصادر فإن إدارة تعليم بتبوك تلقت شكوى بالحادثة، ووجهت بتشكيل لجنة للتحقيق فيها لمعرفة الملابسات.