التشكيل النهائي للهلال في مواجهة الرائد

ماجد محمد(صدى):

انتهت إدارة نادي الهلال من تحديد التشكيل النهائي للفريق ، الذي يواجد نظيره الرائد مساء اليوم الثلاثاء ، ضمن لقاءات الجولة الـ19 من دوري المحترفين .

ويشارك في القائمة الأساسية من اللاعبين علي الحبسي ومحمد البريك ومحمد جحفلي وأسامة هوساوي ، بالإضافة إلى ياسر الشهراني وعبدالله عطيف وسلمان الفرج وناصر الدوسري ، بالإضافة إلى مجاهد المنيع وجيلمين ريفاس وفهد الرشيدي .

وضمن قائمة الاحتياط يشارك كل من محمد الواكد وعبدالله الحافظ وعبدالله الزوري ومحمد كنو ، بالإضافة إلى مهند فلاتة وماجد النجراني وأحمد أشرف ومختار فلاتة وياسر القحطاني .