بالصور.. رفع 1800 سيارة تالفة بالمدينة خلال عام 1439

نايف السالم(صدى):

أعلنت أمانة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، عن عدد السيارات التي قامت برفعها من شوارعها وأحياء المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 1439.

وأوضحت الامانة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه تم رفع 1880 سيارة تالفة، من ضمنها 271 سيارة ببلدية البيداء، و195 سيارة ببلدية العوالي، و405 سيارة ببلدية أحد، و279 سيارة ببلدية قباء، و230 سيارة بالعيون، و425 سيارة بالعقيق، بالإضافة إلى 75 سيارة ببلديات الضواحي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي، على استمرار العمل في الحصر ورفع المركبات والهياكل التالفة، وذلك بعد إشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة على السيارات التالفة لمدة 15 يومًا.

كما أوضح أنه بعد رفع السيارات التالفة يتم حجزها لمدة ثلاثة أشهر في حجز الأمانة، وفي حالة مراجعة مالك المركبة خلال هذه المدة يتم منحه تصريحًا لفسح مركبته بعد تطبيق الضوابط والأنظمة الخاصة بذلك, وفي حال عدم المراجعة فأنه يحق للأمانة التصرف بها حسب الأنظمة نظرًا لما ينتج عنها من تشويه للمنظر العام في شوارع وأحياء المدينة المنورة‪.