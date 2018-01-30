خطوات تسجيل المرأة العاملة في برنامج ضيافات الأطفال ” قرة “

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، عن كيفية تسجيل المرأة العاملة في سوق العمل في برنامج دعم ضيافات الأطفال قرة، الذي يهدف إلى تمكين المرأة العاملة من الالتحاق بسوق العمل، والاستمرار فيه وهي مطمئنة على الرعاية المقدمة لأطفالها أثناء فترة عملها.

وأوضح صندوق تنمية الموارد، أن على المرأة العاملة الراغبة في التسجيل بالبرنامج الدخول على البوابة الإلكترونية الخاصة بقرة ، والقيام بعد ذلك بالتسجيل، والتسجيل عبر “طاقات” في حال كانت مؤهلة للدعم حسب الشروط والأحكام، بعد التسجيل يتم التحقق من أهلية المتقدمة للبرنامج فورا من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وفي حال تم قبول المستفيدة تعود إلى «قرة» لاستكمال عملية التسجيل، يعقب ذلك تسجيل الأطفال، واختيار المركز المعتمد، واختيار خدمة من خدمات المركز لتسجيل الطفل، والتوجه بعدها إلى المركز لدفع الرسوم بعد خصم المبلغ المالي.

وأتاح هدف للمرأة العاملة الاطلاع على المراكز المُرخّصة والمناسبة لضيافات الأطفال، إضافة إلى التعرف على طريقة الحصول على الدعم الخاص ببرنامج دعم ضيافات الأطفال، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج هنا