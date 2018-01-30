الكشف عن هوية قائد المركبة الهارب من نقطة تفتيش بجازان

تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة إن قائد المركبة الذي حاول الهروب من إحدى نقاط التفتيش في جبال جازان ، هو مواطن سعودي ، تم العثور بحوزته على 12 كيلو حشيش إيراني ، بعدما أوقفه أحد رجال الأمن ببراعة فور إطلاقه النار على السيارة .

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ حوالي أسبوعين ، فقد أظهر المقطع قوات الشرطة وهي تلقي القبض على الجاني ، بعد إسعافه لتعرضه إلى إصابة في الفخذ والكتف .

اقرأ أيضا