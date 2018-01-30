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الكشف عن هوية قائد المركبة الهارب من نقطة تفتيش بجازان

الكشف عن هوية قائد المركبة الهارب من نقطة تفتيش بجازان
تركي السالم(صدى):

أكدت مصادر مطلعة إن قائد المركبة الذي حاول الهروب من إحدى نقاط التفتيش في جبال جازان ، هو مواطن سعودي ، تم العثور بحوزته على 12 كيلو حشيش إيراني ، بعدما أوقفه أحد رجال الأمن ببراعة فور إطلاقه النار على السيارة .

ووفقًا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ حوالي أسبوعين ، فقد أظهر المقطع قوات الشرطة وهي تلقي القبض على الجاني ، بعد إسعافه لتعرضه إلى إصابة في الفخذ والكتف .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 42015 ] نشر منذ 1 ساعة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

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