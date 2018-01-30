الكشف عن هوية قائد المركبة الهارب من نقطة تفتيش بجازان
أكدت مصادر مطلعة إن قائد المركبة الذي حاول الهروب من إحدى نقاط التفتيش في جبال جازان ، هو مواطن سعودي ، تم العثور بحوزته على 12 كيلو حشيش إيراني ، بعدما أوقفه أحد رجال الأمن ببراعة فور إطلاقه النار على السيارة .
ووفقًا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله منذ حوالي أسبوعين ، فقد أظهر المقطع قوات الشرطة وهي تلقي القبض على الجاني ، بعد إسعافه لتعرضه إلى إصابة في الفخذ والكتف .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 42015 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,