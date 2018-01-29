شاهد.. قدرة رجل الأمن على التعامل مع قائد مركبة حاول الفرار

تركي السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يكشف قدرة رجل الأمن على التعامل الفعال والسريع مع قائد مركبة حاول الفرار عند إحدى نقاط التفتيش في بلغازي جبال جازان.

وأظهر مقطع الفيديو، محاولة قائد مركبة الفرار من إحدى نقاط التفتيش الثابتة في بلغازي، وعلى الفور لحق به رجل الأمن وأطلق علية الرصاص.

وأبان المقطع توقف قائد المركبة، ونزوله منها وقام رجل أمن اخر بالحاق به بواسطة سيارة الشرطة.