كوريا الجنوبية: سنمحي الجارة الشمالية من الخارطة الدولية إذا استخدمت النووي
أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو ، إن كوريا الشمالية لن تتمكن من استخدام أسلحتها النووية ضد أمريكا أو كوريا الجنوبية ، مشيرًا إلى أنه ستمحى إذا استخدمتها من خارطة العالم .
وأوضح ” سونج ” خلال منتدى فولرتون السادس المقام في سنغافورا ، إنه في حال استخدمت كوريا الشمالية أسلحتها النووية المطورة لاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية ، فإن الأمر قد يصل إلى محو النظام الكوري الشمالي الحاكم من الخارطة الدولية .
ولفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي ، إلى أن هذا السيناريو يعد افتراضيًا فيما يتعلق باستخدام الجارة الشمالية للسلاح النووية ، مضيفًا إنها مجرد استراتيجية دعائية لنظام كيم جونج أون ، ولا يمكن حدوثه على أرض الواقع .
ونفى ” سونج ” إمكانية محاولة كوريا الشمالية أن تستخدم الأسلحة النووية بهدف تحقيق الوحدة في شبه الجزيرة الكورية تحت قيادتها ، موضحًا إن هذه الفكرة تعد متناقضة مع سياسات قائد الشمالية .
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