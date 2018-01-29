كوريا الجنوبية: سنمحي الجارة الشمالية من الخارطة الدولية إذا استخدمت النووي

سول(صدى):

أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج مو ، إن كوريا الشمالية لن تتمكن من استخدام أسلحتها النووية ضد أمريكا أو كوريا الجنوبية ، مشيرًا إلى أنه ستمحى إذا استخدمتها من خارطة العالم .

وأوضح ” سونج ” خلال منتدى فولرتون السادس المقام في سنغافورا ، إنه في حال استخدمت كوريا الشمالية أسلحتها النووية المطورة لاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية أو كوريا الجنوبية ، فإن الأمر قد يصل إلى محو النظام الكوري الشمالي الحاكم من الخارطة الدولية .

ولفت وزير الدفاع الكوري الجنوبي ، إلى أن هذا السيناريو يعد افتراضيًا فيما يتعلق باستخدام الجارة الشمالية للسلاح النووية ، مضيفًا إنها مجرد استراتيجية دعائية لنظام كيم جونج أون ، ولا يمكن حدوثه على أرض الواقع .

ونفى ” سونج ” إمكانية محاولة كوريا الشمالية أن تستخدم الأسلحة النووية بهدف تحقيق الوحدة في شبه الجزيرة الكورية تحت قيادتها ، موضحًا إن هذه الفكرة تعد متناقضة مع سياسات قائد الشمالية .