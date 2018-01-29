كلية إدارة الأعمال التطبيقية بالمزاحمية تزف دفعتها الأولى لسوق العمل

تركية البدر(صدى):

ودعت كلية إدارة الأعمال التطبيقية بجامعة الملك سعود – فرع المزاحمية – “دفعتها الأولى” وسط إحتفالية امتزجت فيها دموع الفرح والاشتياق بعد خمس سنوات من الجهد والصبر والكفاح .

وأقيمت هذه الإحتفالية المصغرة في كلية إدارة الأعمال بحضور المشرف على الكلية الدكتور عبدالله الحربي الذي وجه تهانيه للطلاب وحثهم في كلمته على مواصلة تحقيق أحلامهم للسعي قدماً في المشاركة في نهضة وطنهم والعمل على تحقيق رؤيته.

حضر هذا الحفل الذي أقيم في قاعة التشريفات عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، الذين بادلوا المحتفى بهم التهاني بهذه المناسبة الخالدة في مسيرتهم التعليمية ، وفي نهاية اللقاء أصر الخريجين على التقاط الصور التذكارية مع أعضاء هيئة التدريس من أمام مدخل الكلية.