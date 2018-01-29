” القرني ” : لا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي ابدا
أكد الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، على أهمية رياضة المشي، جسديًا ونفسيًا وصحيًا، حيث يوصي الأطباء بالمشي دائمًا.
وقال ” القرني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” مع المشي والرياضة اذكر ربك لتجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، وتخلص من عادة الجلوس الطويل الدائم لأنها ضد صحتك وسرورك وراحتك “.
وأضاف ” تحرك وامشِ يذهب عنك الضغط والهم، فلا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي أبدًا “.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 42 دقيقة
ثقافة المشي ثقافة
بكل اسف غائبة عن الكثير
ونعم نهاية المطاف الضعط والسكري
نسأل اللع السلامة والعافية
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7746 ] نشر منذ 31 دقيقة
صَــــــــــــح إلســـــــــــانك يشــــــــــــــيخ .