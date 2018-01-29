” القرني ” : لا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي ابدا

عادل الحربي(صدى):

أكد الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، على أهمية رياضة المشي، جسديًا ونفسيًا وصحيًا، حيث يوصي الأطباء بالمشي دائمًا.

وقال ” القرني ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” مع المشي والرياضة اذكر ربك لتجمع بين متعة الروح ومتعة الجسد، وتخلص من عادة الجلوس الطويل الدائم لأنها ضد صحتك وسرورك وراحتك “.

وأضاف ” تحرك وامشِ يذهب عنك الضغط والهم، فلا تترك المشي فيأتيك يوم لا تستطيع المشي أبدًا “.