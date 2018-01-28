بعد نشر معاناتهن في ” صدى ” .. تعليم الليث يوضح حقيقة تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية
أصدر مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث ، الأستاذ محمد ختيم المالكي ، بياناً صحفياً حول تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية بتعليم الليث ،
حيث ذكر ردا على شكواهن والمتمثلة في تأخر صرف مكافآتهن ، من شهر ذي الحجة من العام الماضي ، والتي نشرت ” بصدى ” أمس السبت وقد كان رده كالتالي :
أولاً /قامت وزارة التعليم بإسناد مكافآت معلمات محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية منذ بداية العام الدراسي.
ثانياً /يعملن منسوبات قسم تعليم الكبيرات بإدارة التعليم ، برفع الاستحقاقات المالية للمعلمات في مراكز محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية شهريا حسب الإجراءات المتبعة.
ثالثاً / يعملن منسوبات قسم تعليم الكبيرات ، على التواصل المستمر مع الإدارة العامة لتعليم الكبيرات بوكالة التعليم ( بنات ) بوزارة التعليم ، لإيجاد حلول لمعالجة تأخر مكافآت معلمات محو الأمية في أسرع وقت ممكن.
يذكر أن شكواهن كانت تحت عنوان ، طالبن الوزارة بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصر.. معلمات محو الأمية بالليث بلا رواتب .
امنيتي[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
طبعا زي العادة مافي اَي اجابة مقنعة كله كلام في كلام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26235 ] نشر منذ 2 ساعتين
رقع يامرقع
الله يعز الدولة.عطوهن حقوقهن ضعيفات
مهي من جيبك ي بن ختيم🤔
مجاهد[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين
قامت وزارة التعليم بإسناد مكافآت معلمات محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية منذ بداية العام الدراسي.
طيب يعني خلاص كذا أخليتم مسؤوليتكم لا ياحبيبي المفروض تتابعوا لين يأخذون حقوقهم لا تجيكم دعوة مظلوم تمحيكم
الكريمة[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب إدارة الليث تسعى للتميز على حساب موظفيها ياساتر امحق من ادارة
أبوخالد _ أبها.[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 10 دقائق
إعط الاجير أجره قبل أن يجف عرقه .