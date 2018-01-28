  • الأحد 28

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد نشر معاناتهن في ” صدى ” .. تعليم الليث يوضح حقيقة تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية

بعد نشر معاناتهن في ” صدى ” .. تعليم الليث يوضح حقيقة تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية

بعد نشر معاناتهن في ” صدى ” .. تعليم الليث يوضح حقيقة تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية
حامد العمري(صدى):

أصدر مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث ، الأستاذ محمد ختيم المالكي ، بياناً صحفياً حول تأخر صرف مكافآت معلمات مراكز محو الأمية بتعليم الليث ،
حيث ذكر ردا على شكواهن والمتمثلة في تأخر صرف مكافآتهن ، من شهر ذي الحجة من العام الماضي ، والتي نشرت ” بصدى ” أمس السبت وقد كان رده كالتالي :

أولاً /قامت وزارة التعليم بإسناد مكافآت معلمات محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

ثانياً /يعملن منسوبات قسم تعليم الكبيرات بإدارة التعليم ، برفع الاستحقاقات المالية للمعلمات في مراكز محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية شهريا حسب الإجراءات المتبعة.

ثالثاً / يعملن منسوبات قسم تعليم الكبيرات ، على التواصل المستمر مع الإدارة العامة لتعليم الكبيرات بوكالة التعليم ( بنات ) بوزارة التعليم ، لإيجاد حلول لمعالجة تأخر مكافآت معلمات محو الأمية في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن شكواهن كانت تحت عنوان ، طالبن الوزارة بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصر.. معلمات محو الأمية بالليث بلا رواتب .


الوسوم:, , , ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

طبعا زي العادة مافي اَي اجابة مقنعة كله كلام في كلام

[ عدد التعليقات: 221 ] نشر منذ 2 ساعتين

قامت وزارة التعليم بإسناد مكافآت معلمات محو الأمية ، إلى شركة تطوير للخدمات التعليمية منذ بداية العام الدراسي.

طيب يعني خلاص كذا أخليتم مسؤوليتكم لا ياحبيبي المفروض تتابعوا لين يأخذون حقوقهم لا تجيكم دعوة مظلوم تمحيكم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب إدارة الليث تسعى للتميز على حساب موظفيها ياساتر امحق من ادارة

[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 10 دقائق

إعط الاجير أجره قبل أن يجف عرقه .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *