طالبن الوزارة بالتدخل العاجل ومحاسبة المقصر.. معلمات محو الأمية بالليث بلا رواتب

حامد العمري(صدى):

أثار تأخير صرف مكافآت معلمات محو الأمية مسائي بالليث والمراكز التابعة لها ” والمقدر بحوالي ٢٠ مركزا ” ، لترم كامل، قلق واستياء المعلمات.



وتلقت ” صدى ” العديد من الشكاوى من بعض معلمات محو الأمية، مبدين تذمرهن من تأخير مكافآتهن منذ شهر ذو الحجة من العام الماضي ، وأن الكثير منهن التزمن بالعمل في الفترة المسائية، داعيات المسؤولين لإيجاد حل لهن وإنهاء مشكلتهن .

من جهته تواصلت ” صدى ” مع المتحدث الرسمي لإدارة تعليم الليث الأستاذ/محمد ختيم المالكي حيث ذكر أنه حول الاستفسار حول تأخير صرف مكافآتهن للأشهر الماضية من هذا العام والعام الماضي ، بإحالة الاستفسار للزميلات بقسم تعليم الكبيرات بانتظار ردهم .

ولكن لم يتم الرد منه حتى لحظة إنزال الخبر.

وذكرت إحدى المعلمات أنها تواصلت مع أحد مسؤولي شركة تطوير، والمسؤولة عن مكافآتهن ولكنه قام بتجاهل استفساراتها عن حقوقهن وسبب تأخيرهم لها ، ولم يكتف بذلك بل قام علاوة على تجاهلها بحظرها على برنامج الواتس آب لكي لا تواصل معه مرة أخرى .

وطالبن المعلمات عبر ” صدى ” من الوزارة، التدخل العاجل في حل معاناتهن، ومحاسبة الجهة المسؤولة في ذلك، وعدم تكراره.

وتساءلت ” صدى ” من المسؤول عن تأخر صرف مستحقات محو الأمية؟

والسؤال الأكبر إلى متى ستظل مشاكل معلمات محو الأمية بلا حلول؟

وما هي آثار إحساسهن بالظلم على نتاجهن ودورهن في عملية مكافحة الأمية؟.