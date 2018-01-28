بالفيديو.. والدة الطفل ضحية جرعة السوائل بالطائف تتحدث من أمام قبرة

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وجهت المواطنة سماح محمد رجب والدة فهد بخاري (13 عاما)، اتهام من أمام قبرة إلى أسرة الأطباء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، بالتسبب في تدهور صحته.

وقالت والدة فهد في مداخلة مع “معالي المواطن” مغالبةً دموعها: ” أنا الآن أقف أمام قبر طفلي، وأناشد الملك سلمان محاسبة المتسببين، أنا فقدت طفلي فإلى متى تستمر هذه الأخطاء ” .

وأوضح خال الطفل، ” إنهما يقفان الآن في الشارع أمام قبر ابنهما، وإنه يملك كافة الإثباتات التي تؤكد أن ما حدث كان خطأ طبيا ” ، مضيفًا أن ” وزارة الصحة لم تتجاوب حتى هذه اللحظة مع الشكوى التي رفعها قبل وفاة الطفل، ولم تلتزم بوعدها له بالتواصل معه خلال 24 ساعة من رفع الشكوى ” .

اقرأ ايضا: وفاة الطفل ضحية جرعة السوائل الزائدة في الطائف