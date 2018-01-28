وفاة الطفل ضحية جرعة السوائل الزائدة في الطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

اتهمت أسرة الطفل فهد بن خالد بخاري ” 13 عامًا ” ، الأطباء في مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، وذلك إثر إعطائه جرعة سوائل زائدة عبر الوريد نتج عنها تدهور في حالته الصحية أدي للوفاة.

وأكدت أسرة الطفل، أنه تعرض لخطأ طبي بعد مراجعته للمستشفى للاشتباه في إصابته بتسمم غذائي أو نزلة معوية، إلا أنه تم إعطاؤه جرعة سوائل زائدة عبر الوريد تسببت في تورم بالمخ وحدوث خلل بالوعي ودخوله في غيبوبة تم على إثرها إدخاله العناية المركزة، إلا أنها فجعت اليوم الأحد بنبأ وفاته.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي أكد أن الشؤون الصحية بمحافظة الطائف أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق لمراجعة الإجراء الطبي المتخذ بحق الطفل بعد شكوى والده.