” حماية المستهلك ” تنشر 9 نصائح قبل الإقدام على العملية الشرائية

حمود العنزي(صدى):

نشرت جمعية حماية المستهلك، اليوم الأحد، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، بعض النصائح التي يجب على المستهلك اتباعها قبل قيامه بعملية الشراء.

وشملت النصائح، ضرورة تأكد المستهلك من مصدر البضاعة التي يقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة لها، بالإضافة للابتعاد عن السلع مجهولة المصدر.

كذلك ضرورة فحص السلع جيدًا والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل، والبحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية، مشددين على ضرورة التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، خاصة السلع والمواد الغذائية.

كما أكدت الجمعية على أهمية الاطلاع على كتب الضمان، والتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية.