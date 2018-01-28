مباراة الاتفاق والباطن تشهد الظهور الأول لـ “مبولحي “

نواف السالم(صدى):

تشهد مواجهة الاتفاق، ونظيره الباطن، المقرر إقامتها غدا في إطار بطولة دوري المحترفين، أو ظهور للحارس الجزائري رايس مبولحي.

وكشف نادي الاتفاق أنه سيبدأ مباراة الباطن غدًا، بقيادة حارسه الجزائري المنتقل حديثًا إلى صفوفه.

وفي السياق ذاته أكد المدير الفني للفريق سعد الشهري على جاهزية فريقه للمباراة، على الرغم من صعوبتها؛ مؤكدًا على أنه سيتم خوض المباريات القادمة جميعها على طريقة مباراة الكؤوس؛ لحصاد أكبر عدد من النقاط، والهروب من خطر الهبوط.