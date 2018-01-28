فضل البوعنين يدعو إلى تعديل مواد قانون العمل لحماية السعوديين

علي القحطاني (صدى):

أكد فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي، على وجوب عدم تمرير قرارات من خلال مجلس الشورى، دون معرفة انعكاساتها على المدى المتوسط والقصير، في إشارة إلى المادة 77 من قانون العمل والعمال التي وصفها بأنها بمعزل عن المواد الأخرى.

وتساءل ” البوعينين “، حول قدرة المجلس على دراسة بعض القضايا بدقة، قبل إصدار التوصيات حيالها، مشيراً إلى أن معظم مواد القانون الجديد، جعلت من السهل التخلي عن الموظفين السعوديين، دون وضع حماية لهم.

ودعا خبير الاقتصادي، المجلي إلى تعديل المواد؛ لحماية السعوديين من الفصل التعسفي، وتشريع نظام الإحلال القسري للسعوديين، بدلًا من الوافدين، وإلزام وزارة العمل بإنشاء بنك الوظائف.