جمعية التنمية الأسرية ببدر الجنوب بنجران تقيم حفل الزواج الجماعي الأول

راشد آل شريه(صدى):

احتفلت الجمعية الخيرية للتنمية الأسرية بمحافظة بدر الجنوب بمنطقة نجران، مساء اليوم، بالزواج الجماعي الأول لـ٣٠ شاباً وشابة بالمحافظة، وذلك في قاعة الأمير مشعل بكلية التقنية بنجران.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، بدئ بتلاوة آيات من القران الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الجمعية، محمد بن حمد آل سالم كلمة هنأ فيها المتزوجين داعياً لهم بالتوفيق، معرباً عن شكره لجميع الجهات المانحة والمشاركة على دعمها للشباب والشابات الراغبين في الزواج بمنطقة نجران.

بعد ذلك توالت فقرات الحفل بقصيدة شعرية، ثم شاهد الحضور اوبريتاً من الفلكلور النجراني, تلى ذلك عرض فيلم وثائقي عن الجمعية وأعمالها وأنشطتها.

وفي ختام الحفل تم تسليم المتزوجين إعانتهم والهدايا العينية كما تم تكريم الجهات الداعمة والمشاركة في الحفل.