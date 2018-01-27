ما لا تعرفه عن ” عمر باخشوين ” مدير الأخضر الجديد

ماجد محمد(صدى):

بعد تولى ” عمر باخشوين ” منصب مدير الكرة بالمنتخب ، تستعرض ” صدى ” أبرز المعلومات التى لايعرفها الكثيرون عنه.

” عمر باخشوين ” من مواليد الدمام عام 1962م، وظهرت موهبته الرياضية منذ الصغر بالمملكة.

لعب مع نادي الاتفاق لمدة 20 عامًا وهو لم يتجاوز 18 عامًا وذلك منذ 1982 حتى 2002 .

ظهر أثناء مشاركته في صفوف الاتفاق كأحد أبرز أفراد الجيل الذهبى بالنادى، وأحرز معه العديد من البطولات كما شارك المنتخب في بطولاتٍ عدة.

فرضت موهبة ” عمر باخشوين ” نفسها فى الملاعب حتى أصبح أحد أهم الركائز الأساسية فى الفريق الإتفاقى الأول.

كان له دوراً كبيراً فى حصول الفريق على اللقب الأول فى تاريخه وهو الدورى السعودى الممتاز لعام 1982.

أطلق عليه الجماهير لقب ” النحلة ” نظراً لما أبداه من سلاسة فى تنقلاته وتمريراته على أرض الملعب.

شارك ” باخشوين ” المنتخب فى تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس، كما شارك فى تأهيل المنتخب للأولمبياد للمرة الأولى فى تاريخه، بالإضافة لمشاركته في كأس الخليج عام 1984.

ترك صفوف الإتفاق فى عام 2002، ثم انتقل لمجال التدريب بعد تلقيه لعدد من الدورات التدريبية ليس على مستوى القارة فقط ولكن على المستوى الدولى أيضاً، وتولى عدة مهام بنادى الاتفاق إلى جانب مهامه بالمنتخب.