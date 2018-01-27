الاتحاد الأسيوي يصدر القرار النهائي بشأن الملاعب المحايدة

ماجد محمد(صدى):

أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الأسيوي لكرة القدم، اليوم السبت، قراره النهائي بشأن نقل مباريات الفرق المشاركة فى النسخة القادمة من مسابقة دورى أبطال آسيا أمام أندية قطر إلى ملاعب محايدة فى ظل قطع العلاقات الدبلوماسية، حيث رفض الاتحاد بشكل نهائي نقل المباريات .

تم ذلك بعد طلب المملكة ودولة الإمارات بإقامة مباريات أنديتها المشاركة في دوري أبطال آسيا أمام أندية قطر على ملاعب محايدة، حيث رفض 14 عضواً في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد في ماليزيا، بينما وافق 3 أعضاء فقط على الطلب، كما رفض عضو وحيد المشاركة فى التصويت.

يذكر أن مباريات دور المجموعات في النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال آسيا، ستبدأ يوم 12 فبراير المقبل, ولا يوجد حل أمام المملكة والإمارات غير اللجوء إلي المحكمة الرياضية الدولية.