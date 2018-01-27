عايدة رياض تتعافى من مرض خطير

نورة الشهري (صدى):

صرحت الفنانة المصرية ” عايدة رياض ” بتفاصيل عن ابتعادها عن الساحة الفنية، وعدم مشاركتها في أعمال كثيرة عُرضت عليها، وكان السبب هو إصابتها بمرض خطير منذ عام 2015.

وأكدت أنها كانت حريصة بشأن الكلام عن مرضها، وكانت تخفي هذا الموضوع عن جميع الأشخاص حتى لا يعلم أحد غير الطبيب الخاص بها، والذي حدد لها جلسات العلاج بالكيماوي يوم 20 من كل شهر.

كما نصحها الطبيب بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل، لأن هذا الأمر سيكون مفيدا لحالتها الصحية، فشاركت في مسلسل ” حالة عشق ” مع الفنانة مي عز الدين، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء الآن.