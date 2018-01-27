عايدة رياض تتعافى من مرض خطير
صرحت الفنانة المصرية ” عايدة رياض ” بتفاصيل عن ابتعادها عن الساحة الفنية، وعدم مشاركتها في أعمال كثيرة عُرضت عليها، وكان السبب هو إصابتها بمرض خطير منذ عام 2015.
وأكدت أنها كانت حريصة بشأن الكلام عن مرضها، وكانت تخفي هذا الموضوع عن جميع الأشخاص حتى لا يعلم أحد غير الطبيب الخاص بها، والذي حدد لها جلسات العلاج بالكيماوي يوم 20 من كل شهر.
كما نصحها الطبيب بالعودة مرة أخرى إلى التمثيل، لأن هذا الأمر سيكون مفيدا لحالتها الصحية، فشاركت في مسلسل ” حالة عشق ” مع الفنانة مي عز الدين، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء الآن.
ابوبدر[ عدد التعليقات: 245 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله . رجعت تمثل بدال ما تتوب لله بعد ما شفاها وتشكره وتحمده حتى اخر يوم بعمرها انه اعطاها فرصة جديدة للحياة والتوبة عن افلام الخلاعة اللي سوتها واللي كانت كلها قلة حياء ورقص وتقبيل واغراء. الله المستعان.
لا يجيني واحد ………….ويسالني وش عليك بالناس.
طالما الخبر نزل من حق اي واحد التعليق .