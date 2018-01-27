الوليد بن طلال: أتوقع إطلاق سراحي خلال أيام وألقى معاملة طيبة

نايف السالم(صدى):

صرح الأمير الوليد بن طلال، السبت ،أنه يتوقع تبرئته من ارتكاب أي مخالفات وإطلاق سراحه خلال أيام.

وقال الأمير الوليد، في تصريحاته لـ ” رويترز ” ،إنه لا يزال يصر على براءته من أي فساد خلال المحادثات مع السلطات.

وأضاف إنه يتوقع الإبقاء على سيطرته الكاملة على شركته المملكة القابضة دون مطالبته بالتنازل عن أي أصول للحكومة.

وأشار إلى أنه يلقى معاملة طيبة أثناء احتجازه ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.

وذلك بالتزامن مع التسويات المالية التي تجريها السلطات حاليا مع الموقوفين على ذمة قضايا الفساد.