البنوك في طريقها لإيداع العملات المعدنية عبر أجهزة الصراف الآلي
بدأت عدة بنوك استخدام العملة النقدية المعدنية بشكل رسمي عبر أجهزة الصراف الآلي ، اليوم الجمعة ، حيث كانت قد فعلت إيداع العملات المعدنية للمواطنين والمقيمين والمستفيدين خلال الأسابيع الماضية ، حيث تضاف لحساباتهم مع إمكانية إعادة صرفها .
ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أضيف لأجهزة الصراف أجهزة مختلفة عن أجهزة الإيداع التقليدية ، لتتسح بها إمكانية قبول الإيداع النقدي مباشرة للعملات المعندية بكل فئاتها .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
لا تكفون مايصير كل يوم بتخرب