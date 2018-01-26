البنوك في طريقها لإيداع العملات المعدنية عبر أجهزة الصراف الآلي

عادل الحربي(صدى):

بدأت عدة بنوك استخدام العملة النقدية المعدنية بشكل رسمي عبر أجهزة الصراف الآلي ، اليوم الجمعة ، حيث كانت قد فعلت إيداع العملات المعدنية للمواطنين والمقيمين والمستفيدين خلال الأسابيع الماضية ، حيث تضاف لحساباتهم مع إمكانية إعادة صرفها .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أضيف لأجهزة الصراف أجهزة مختلفة عن أجهزة الإيداع التقليدية ، لتتسح بها إمكانية قبول الإيداع النقدي مباشرة للعملات المعندية بكل فئاتها .