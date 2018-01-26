  • الجمعة 26

    يناير

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. البنوك في طريقها لإيداع العملات المعدنية عبر أجهزة الصراف الآلي

البنوك في طريقها لإيداع العملات المعدنية عبر أجهزة الصراف الآلي

البنوك في طريقها لإيداع العملات المعدنية عبر أجهزة الصراف الآلي
عادل الحربي(صدى):

بدأت عدة بنوك استخدام العملة النقدية المعدنية بشكل رسمي عبر أجهزة الصراف الآلي ، اليوم الجمعة ، حيث كانت قد فعلت إيداع العملات المعدنية للمواطنين والمقيمين والمستفيدين خلال الأسابيع الماضية ، حيث تضاف لحساباتهم مع إمكانية إعادة صرفها .

ووفقًا لمصادر مطلعة ، فقد أضيف لأجهزة الصراف أجهزة مختلفة عن أجهزة الإيداع التقليدية ، لتتسح بها إمكانية قبول الإيداع النقدي مباشرة للعملات المعندية بكل فئاتها .


الوسوم:, , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة

لا تكفون مايصير كل يوم بتخرب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *