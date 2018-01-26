نتائج مباريات وترتيب فرق الدوري الممتاز لدرجة الناشئين

طلال الغامدي(صدى):

أعلن اتحاد كرة القدم، نتائج مباريات اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة التاسعة، من الدوري الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم، فضلا عن ترتيب الفرق.

وفاز فريق الاتفاق على القادسية، بثلاثية مقابل لاشىء ليحتل اللتفاق المركز السادس برصيد 14 نقطة، أما القادسية احتل المركز التاسع برصيد، 8 نقط.

كما فاز الرائد على هجرعلى الرائد بثلاثية مقابل لاشىء، ليحتل الرائد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقط، بينما يحتل هجر المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وفاز نادي الهلال على الوحدة بهدف مقابل لاشىء، ليحتل الهلال المركز الخامس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز الرابع، برصيد 19 نقطة.

كما تعادل فريقي الشباب والفتح 0/0، ليحتل الشباب المركز الحادي عشر، برصيد 4 نقط، بينما الفتح يحتل المركز السابع برصيد 14 نقطة.

وفاز نادي النصر على الأهلي بستة أهداف مقابل لاشىء، ليتصدر النصر المركز الأول برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 22 نقاط.