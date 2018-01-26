قاتل الطفلة ” زينب الأنصاري ” يروي تفاصيل جريمته: ليست الأولى

إسلام آباد(صدى):

روى قاتل الطفلة الباكستانية زينب الأنصاري، المدعو عمران علي، تفاصيل جريمته في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الباكستانية، مؤكداً ان زينب ليست الأولى في قائمة الفتيات اللائي استدرجهن واغتصبهن.

وأوضح ” علي ” ، أن أبلغ الطفلة أثناء عودتها من درس القرآن إلى بيت خالتها، بأن والديها قد عادا من السعودية حيث كانا يؤديان العمرة، وأنه سيأخذها إليهما، مشيراً إلى أن ذلك تم في الساعة الـ 6:45 ليلة 4 يناير الجاري.

وأشار ” علي ” ، إلى أن الطفلة اطمأنت له باعتباره أحد الجيران، وسارت معه، وعندما طال الطريق، ظلت تسأله إلى أين يمضيان، فأخبرها بأنه ضل الطريق، إلى أن وصل إلى وجهته.وأضاف الجاني، أنه اغتصب الطفلة عدة مرات، ثم خنقها وألقى بجثتها بالقرب من مكب نفايات حيث عثرت الشرطة عليها.

وتحققت الشرطة من الجاني، بعد أن وجدت المعطف الذي كان يرتديه في الفيديو الذي رافق فيه زينب، بمنزله عندما قامت بتفتيشه.

يذكر أن قضية الطفلة زينب الأنصاري، أصبحت قضية رأي عام محلي ودولي، وأقيمت العديد من التظاهرات التي تطالب الشرطة بسرعة القبض على الجاني، الذي شارك في هذه الاحتجاجات، كما شارك في جنازة الطفلة زينب.



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