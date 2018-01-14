الحمض النووي يكشف تفاصيل جديدة عن مغتصب الطفلة الباكستانية ” زينب “

إسلام آباد(صدى):

ذكرت مصادر صحفية، أن وثيقة من الشرطة الباكستانية كشفت أن الطفلة زينب الأنصاري (7 أعوام) التي تعرضت للاختطاف والاغتصاب والقتل بولاية البنجاب لم تكن الضحية الوحيدة للجاني.

وأوضحت أن هناك 7 ضحايا آخريات لقين نفس مصير الطفلة ” زينب ” في الولاية الباكستانية بحسب الحمض النووي للجاني الذي ظهر عليهن جميعا.

وأضافت أن الضحايا السبع تم العثور على جثثهن بالقرب من منازلهن في مقالب قمامة أو منازل مهجورة قريبة، مشيرة إلى أن الضحية الأولى للمجرم كانت طفلة تدعى ” عائشة ” (5 سنوات) والتي اختفت بعد خروجها من المنزل قبل عام تقريباً من خطف زينب في 4 يناير الحالي.

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