بالفيديو.. انهيار أم الطفلة الضحية ” زينب ” بباكستان

إسلام آباد(صدى):

انهارت أم الطفلة الباكستانية ” زينب ” التي اغتصبت وقتلت بباكستان، أمام الكاميرات قبل دفن ابنتها الأربعاء الماضي، قائلة : ” رحلت زينب.. لا أريد سوى القصاص ” .

ومن جانبه، اتهم والد زينب الشرطة بالتقصير، قائلا : ” إذا تحركت الشرطة.. يمكنها القبض على الجاني فورا ” ، مناشدا أجهزة الأمن استخدام مواردها المتاحة للقصاص من مرتكبي الجريمة البشعة.

كما قالت شقيقة زينب: ” ما حدث لزينب لا ينبغي أن يحدث لأي شخص آخر ” ، وطالب شقيقها، رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، شهباز شريف، بتحقيق العدالة.

يذكر أن زينب تعرضت للاغتصاب عدة مرات، ثم للخنق، وقد عثر على جثتها داخل صندوق قمامة بمدينة قصور بولاية البنجاب الثلاثاء الماضي.

