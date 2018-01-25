الخليفي: بنوك المملكة لم تتأثر بتجميد حسابات المشتبه بهم

علي القحطاني (صدى):

كشف أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، أن وضع البنوك في المملكة والنشاط التشغيلي للمصارف لم يتأثر بتجميد حسابات بعض المشتبه بهم بالفساد.

وقال الخليفي في تصريح على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن النظرة إيجابية للقطاع المصرفي السعودي على صعيد حجم الودائع والقروض وذلك بالاستناد إلى المؤشرات الاقتصادية الآتية: تحسن أسعار النفط، الإنفاق الحكومي والحزم التحفيزية التي أطلقت لدعم القطاع الخاص.

وأشار إلى إن الإقراض العقاري يشكل 16% من محفظة الإقراض، آملاً في أن ترتفع هذه النسبة ما سيدعم الإقراض للمشاريع السكنية. وبيّن الإجراءات التي اتخذتها مؤخراً مؤسسة النقد العربي السعودي “ ساما ” عبر زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من 85 إلى 90% من قيمة المسكن الأول للمواطنين.

وفيما لفت إلى أن محفظة الإقراض تتركز على الشركات الكبرى، أمل في أن تنصب الجهود على دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.