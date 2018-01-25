أمجد طه: الدوحة تقتل أطفالنا ونسائنا بمساعدة إيرانية

طلال الضوي(صدى):

استنكر الخبير في الشؤون السياسية الاستراتجية امجد طه، اليوم الخميس، وصف الإعلام القطري وقناة الجزيرة مليشيات الحوثي الإرهابية بالجيش والمقاومة.

وأكد ” طه ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن هذا التصريح يؤكد أن النظام القطري يشرع في قتل أطفال ونساء المملكة واليمن، بمساعدة إيرانية.

وقال ” شقيقنا المحايد العزيز السلطة الرابعة في الدوحة تصف من تدعمهم إيران للإعتداء على السعودية وشعب اليمن بالمقاومة، يعني نظام قطر يشرع قتل أطفالنا ونسائنا! أمازلت محايد؟ “.

وجاء رد ” طه ” تعليقًا على خبر عاجل نشرته قناة الجزيرة القطرية على حسابها على تويتر، قائله ” مقاتلات التحالف تشن 3 غارات على مواقع للجيش والمقاومة اليمنية بتعز “.