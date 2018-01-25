مواطن يقتل أخر بطلق ناري ويسلم نفسه لشرطة عسير

أبها(صدى):

كشفت شرطة منطقة عسير تفاصيل حادثة القتل التي وقعت في محافظة ظهران الجنوب الثلاثاء الماضي، مشيرة إلى أن المتهم سلم نفسه للشرطة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباس، بأنه ورد بلاغ لشرطة محافظة ظهران الجنوب في تمام الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/ 5/ 1439هـ، بوجود شخص متوفى.

وأضاف فور تلقي البلاغ جرى الانتقال للموقع برفقة المختصين، ووُجد شخص في العقد الخامس من العمر قد فارق الحياة (رحمه الله)؛ إثر تعرضه لإطلاق نار، وتم إيقاف المتهم –الذي سلّم نفسه- وإشعار النيابة العامة بذلك بحكم الاختصاص.