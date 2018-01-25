العملات الرقمية تتعافى من تراجعها الجماعي.. و ” بتكوين ” أعلى 11 ألف دولار

علي القحطاني(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الخميس، ارتفاعًا في مستوياتها متعافية من خسائرها المتتالية، في ظل ارتفاع إجمالي للعملات الرقمية استجابة للضغوط الشرائية التي أعقبت خسائره القوية الأسبوع الماضي.

وارتفعت ” بتكوين ” إلى 11594 دولار بنسبة 1.70%، متخطية حاجز الـ11.5 ألف دولار بعدما لامست 11711 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

كما صعدت وصيفتها ” إثريوم ” إلى 1094 دولار بنسبة 3.50%، كما ارتفعت ” الريبل ” إلى 1.38 دولار بنسبة 2.95%.

وشهدت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية ارتفاعًا مدعومة بالصعود الجماعي للعملات، مسجلة 572 مليار دولار، بعد هبوطها أدنى 500 مليار دولار في بداية الأسبوع الجاري.

وكان مصرف ” جولدن ساكس ” أعلن، أمس، أن البنك الاستثماري لا يسعى إلى إطلاق منصة خاصة به لتداول العملات الرقمية.