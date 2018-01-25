الخس يساعدك على التخلص من الأرق

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من الأشخاص من الأرق، وعدم الكفاية من النوم، مما يقلل من التركيز في العمل، وإذا كنت تشعر بالأرق المستمر هناك العديد من الحلول، مثل الأطعمة المفيدة. هناك بعض الأطعمة أبرزها الموز الذى يساعد على تحسين أو تحفيز عملية النوم، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من المغنسيوم التي تساهم في استرخاء العضلات.

وتناول كوب من عصير الكرز يمكن أن يجعلك تغفو أسرع، فوفقا لباحثين من جامعتي بنسلفانيا وروشستر، أن الكرز يحتوي على نسبة عالية من الميلاتونين الذي يساعد في تحسين أعراض الأرق.

وإذا كنت تعاني من تشنجات عضلية أو تشنجات أثناء الليل، فذلك يعنى أن الجسم يعاني من نقص المغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلاهما يساعد على استرخاء العضلات والحفاظ عليها بشكل سليم. فالموز مصدر ممتاز لجميع المعادن، مما يجعلها وجبة جيدة وخفيفة تساعد على النوم.

وتناول الخس في وجبة العشاء يساعد على تسريع عملية الغفوة أو النوم، وذلك لاحتواء الخس على مادة “ lactucarium “ ، والتي لها خصائص مهدئة على المخ. ويٌنصح بتناول من 3-4 أوراق خس مع اثنين من أغصان النعناع قبل أن تذهب إلى السرير.

وتحتوي على نسبة عالية من فيتامين ” ب 6 ” ، الذي يساعد على تهدئة الأعصاب، والتقليل من الشعور بالقلق، وتسهيل عملية الغفوة.