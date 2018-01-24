الأهلي يعلن التعاقد مع محمد بن عمر لنهاية الموسم

خالد يحي (صدى):

انهت ادارة الاهلي‏‬⁩ الاتفاق مع التونسي محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي للانتقال لنهاية الموسم الحالي بنظام الاعارة ، وتقرر يتم التوقيع واعلان الصفقه غدا الخميس.

وياتي التعاقد مع بن عمر بعد انسحاب النصر رسميا من الصفقه احتراما لميثاق الشرف الذي اقرته هيئة الرياضه. وكانت (صدى) اشارت الى انسحاب النصر تاركا المجال للاهلي لاكمال اجراءات انتقاله للفريق الاول بالنادي.

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