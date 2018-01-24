للمصلحة العامه: ادارة النصر تتجه للانسحاب من مفاوضات التونسي بن عمر

خالد يحي(صدى):

اكدت مصادر مطلعة ان ادارة النصر بقيادة رئيس مجلس ادارتها الاستاذ سلمان المالك تتجه الى ايقاف مفاوضاتها مع النجم التونسي محمد بن عمر رغم قرب انهاء المفاوضات وتوقيعه للنادي.

وكان جدل واسع اجتاح الوسط الرياضي اليوم على خلفية دخول النادي الاهلي على خط المفاوضات موكدين ان لهم الاسبقيه في مفاوضة النجم التونسي. وهو ما يعد اختراق للميثاق الشرفي الذي اقره معالي رئيس هيئة الرياضه موخرا. مما دعا ادارة النصر للتفكير جديا بالانسحاب من مفاوضات محمد بن عمر لتتيح الفرصه للاعب بالتعاقد مع النادي الاهلي.