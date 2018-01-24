بالفيديو.. أمير عسير يفتتح مجمع ” الراشد مول ” في أبها

أبها(صدى):

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير مساء اليوم الأربعاء، مجمع ” الراشد مول ” التجاري بأبها.

وفور وصول سموه مقر الحفل، افتتح معرض ” شهداء السماء ” الذي نظمه فريق إبداع بمشاركة دار الحضانة الاجتماعية بعسير، وعدد من الأسر المنتجة والفنانات التشكيليات والمبدعات من ذوي الاحتياجات الخاصة ، ثم تجول سموه في أروقة المجمع واطلع على ما يحتويه من معارض ومطاعم وصالات للترفيه وتصاميم جمالية ومقاهي.

بعد ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الراشد مول التجاري سليمان بن عبدالرحمن الراشد كلمة رحب خلالها بسمو أمير منطقة عسير والحضور، مشيداً بما يحظى به قطاع الاستثمار في المنطقة من رعاية ودعم واهتمام من لدن سموه .

وفي نهاية الحفل كرّم سمو أمير منطقة عسير عدداً من أبناء الشهداء، و تسلّم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

يذكر أن مجمع الراشد مول بأبها، انشأ على مساحة طابقية تبلغ 120 ألف متر مربع، وبمساحة تأجيرية تبلغ 55 ألف متر مربع، ليستوعب أكثر من 240 محلاً تجارياً، تتنوع بين الماركات العالمية والمطاعم والمقاهي والمساحات الترفيهية، إلى جانب شرفات خارجية ذات إطلالة جميلة ليستمتع بها الزائر والمقيم في المنطقة ” ، لافتاً النظر إلى أن هذا المشروع يعدً أحد الوجهات السياحية والترفيهية الرئيسية في المنطقة .