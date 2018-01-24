الحصيني: توقعات بأمطار وموجة باردة على مناطق من المملكة

علي القحطاني (صدى):

كشف خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني ، عن توقعاته بشأن طقس الفترة المقبلة ، حيث تصل إلى أجزاء من المملكة حالة جوية ممطرة ، متوقع أن تستمر من أسبوع إلى أسبوعين .

وأشار ” الحصيني ” إلى وجود منخفض قطبي وموجات برد متوقعة ، حيث قال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” متوقع حالة جويه ممطرة بإذن الله فترة التوقع من أسبوع الى أسبوعين .. ومنخفض قطبي وموجات برد متوقعة .. الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان الى آخر .. والتغيير وارد لأنها توقعات الحالة فيها مفاجأت لذا تحتاج الى متابعة دقيقة! ” .