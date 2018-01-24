بالصور.. وزارة الثقافة تنظم زيارة لمشاهير مواقع التواصل إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

نظمت وزارة الثقافة والإعلام زيارة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي إلى اليمن، اليوم الأربعاء، بصحبة سعادة وكيل الوزارة للإعلام الخارجي المكلف الدكتور خالد عبدالقادر الغامدي .

وشارك في الزيارة من المشاهير الفنان فايز المالكي والأستاذ فيصل العبد الكريم، والأستاذ عبدالله البندر، بالإضافة إلى الأستاذ سامي الشيباني، حيث شارك الفريق في أحد رحلات الجسر الجوي لنقل المواد الإغاثية من الرياض إلى مأرب، لإيصال شحنة من المساعدات الإنسانية إلى أحد مخيمات اللاجئين في صافر.

وجاءت هذه الزيارة ضمن جهود الإغاثة لتحقيق مبادرات الخطة الشاملة للعمليات الإنسانية في اليمن.

