انتهاء نصف مدة ملف التسويات المتعلق بمكافحة الفساد

نايف السالم(صدى):

بعد مضي 80 يوماً على بدء عمل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، أسفرت النتائج عن استدعاء 350 شخصاً منهم متهمين وشهود وأشخاص عاديون للإدلاء بمعلومات.

ويبدأ اليوم الأربعاء، العد التنازلي لإغلاق ملف التسويات المتعلق بقضايا الفساد، حيث وافق غالبية الموقوفين على التسوية، والتي شملت مبالغ نقدية وعقارات وأصولاً أخرى.

وكشفت اللجنة، عن إطلاق سراح 90 موقوفاً بعد إسقاط التهم عنهم، بينما لا يزال 95 آخرون موقوفين حتى الآن.

ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد انتهاء مدة التحقيق.