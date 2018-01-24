أطباء يكشفون أسباب فقدان السمع المفاجئ

أماني الغامدي(صدى):

يحدث أن بعض الأشخاص خلال الحديث مع الآخري يصابون بفقدان السمع بإحدى الأذنين أو كليهما معًا، وهو ما يسمى بفقدان سمع مفاجئ.

ويمتد فقدان السمع المفاجئ لدقائق أو ثوان معدودة، يرجع السببب فيها إلى وجود خلل في الخلايا الحسية بالأذن الداخلية، المسئولة عن توصيل الإشارات الصوتية للمخ عن طريق العصب السمعى.

وأرجع الأطباء حدوث هذا الأمر لعدة أسباب منها انقطاع وصول الدم للعصب السمعي نتيجة وجود مشاكل صحية بالأوعية الدموية ، وأيضًا بسبب ارتفاع ضغط الدم.

يحدث الأمر أيضًا في حال التعرض لإصابة بالرأس، أو الإصابة بالتهاب العصب السمعي سواء بالإصابة بفيروسات أو ميكروب.