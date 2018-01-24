شرطة بيشة تطيح بقائد مركبة هرب من دورية أمنية بالتنسيق مع أمن رنية

أبها(صدى):

تمكنت شرطة محافظتي رنية وبيشة من الإطاحة بقائد مركبة من نوع ” لكزس ” ، تسبب في انقلاب دورية أمنية بعد هروبه منها ، أسفرت عن إصابة اثنين من رجال الأمن ، بعدما أطلق عليهما النار في إحدى النقاط الأمنية بمحافظة بيشة ، على بعد 150 كم من جنوب رنية .

ومن جانبه ، وجه مدير شرطة رنية العقيد ياسر عيضة الحمياني ، الدوريات الأمنية وفرق البحث الجنائي ، بإقامة نقاط تفتيش في الطريق المؤدي للمحافظة ، مع الحرص على التنسيق المباشر مع شرطة بيشة ، تحت متابعة اللواء عبداللطيف الشثري ، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة .

وتابعت الجهات الأمنية في المنطقتين المركبة ، حيث نجحوا في محاصرتها وضبط قائدها الذي اختبأ بأحد الخيام السكنية بالقرب من جبل سويقة شرق رنية ، وألقوا القبض عليه بعدما ضبطوا بحوزته 600 حزمة قات ، وسلاحًا ناريًا من نوع رشاش ، بالإضافة إلى ثلاثة مخازن ذخيرة ، و 100 طلقة نارية قبل تسليمه لشرطة بيشة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه .