مصر: استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت مخالفاته

القاهرة(صدى):

أعلنت لجنة الانتخابات المصرية استبعادها لاسم سامي عنان ضمن قاعدة بيانات الناخبين بعد إثبات مخالفته للقواعد العسكرية .

وجاء ذلك بعدما أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا صباح اليوم الثلاثاء ، تفيد خلاله بارتكاب ” عنان ” لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق ، فضلًا عن عدم حصوله على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة ، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة .

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