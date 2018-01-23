مصر: استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت مخالفاته
أعلنت لجنة الانتخابات المصرية استبعادها لاسم سامي عنان ضمن قاعدة بيانات الناخبين بعد إثبات مخالفته للقواعد العسكرية .
وجاء ذلك بعدما أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا صباح اليوم الثلاثاء ، تفيد خلاله بارتكاب ” عنان ” لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق ، فضلًا عن عدم حصوله على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة ، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة .
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jamalco[ عدد التعليقات: 5816 ] نشر منذ 1 ساعة
وعلى قول المثل كنت مرتاحه جبت لنفسي حاحا كان ملكش في إللي إنت فيه سوما غلطت الشاطر بعشره
الكاتب[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 35 دقيقة
لن يترك ……الكرسي ولن يسمح لاحد بالاقتراب منه