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مصر: استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت مخالفاته

مصر: استبعاد سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين بعد ثبوت مخالفاته
القاهرة(صدى):

أعلنت لجنة الانتخابات المصرية استبعادها لاسم سامي عنان ضمن قاعدة بيانات الناخبين بعد إثبات مخالفته للقواعد العسكرية .

وجاء ذلك بعدما أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانًا صباح اليوم الثلاثاء ، تفيد خلاله بارتكاب ” عنان ” لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق ، فضلًا عن عدم حصوله على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة ، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5816 ] نشر منذ 1 ساعة

وعلى قول المثل كنت مرتاحه جبت لنفسي حاحا كان ملكش في إللي إنت فيه سوما غلطت الشاطر بعشره

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ 35 دقيقة

لن يترك ……الكرسي ولن يسمح لاحد بالاقتراب منه

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