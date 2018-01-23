بالفيديو.. القوات المسلحة المصرية تكشف مخالفات تورط فيها سامي عنان
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن مخالفات تورَّط فيها الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوت المسلحة الأسبق.
وأوضح البيان، أن ” عنان ” ارتكب جريمة التزوير في المحررات الرسمية، بما يفيد بإنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وأضاف البيان، أن سامي عنان لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة، الأمر الذي يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.
jamalco[ عدد التعليقات: 5813 ] نشر منذ 2 ساعتين
سوما كنش مالك ومال كنت مرتاحه جبت لنفسك حاحا وغلطت الشاطر بعشره إشرب بقا تعيش وتاخذ غيرها ويافرحه ماتمت ويشماتة أبله زازه وردد قوووووووووول حاحا