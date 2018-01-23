مهرجان كوسي الفرنسي للرسوم المتحركة يطالب العرب بالمشاركة

باريس(صدى):

طلب رئيس مهرجان كوسى الفرنسى للرسوم المتحركة من رسامي الرسوم المتحركة العرب المشاركة في المهرجان الفرنسي، الذي يحتفل بمرور 50 عامًا على إقامته منذ مايو 1968.

ويلقى المهرجان الضوء، من خلال سلسلة من المعارض المختلفة، على فن الرسوم المتحركة بين الفنانين العرب الذين يشاركون لأول مرة في المهرجان، وذلك من خلال أعمال الفنان ” عثمان ” والفنانة سونيا، إضافة إلى أعمال عدد من الفنانين اليابانيين من أمثال ” تبزوكا ” وغيره، ويستمر المعرض حتى 30 يناير الجاري.